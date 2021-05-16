台灣面臨疫情以來最大挑戰，明天就是雙北升至三級警戒後第一個上班日。一名網友認為，中央不普篩、不封城，也不限制小區活動，明天上班上課的人潮，大家互相接觸，「不覺得恐怖嗎？」，大批鄉民也認為，公司的空調設備很有可能就是病毒傳播媒介之一，再加上中餐可能會外帶到辦公室，風險增高。

原PO今稍早於PTT八卦板發文表示，昨日雙北升至三級警戒後，許多縣市也升至「準三級警戒」戒備，但現在政府既不普篩，也不封城，更不限制小區的活動，台灣處在疫情爆發期，明天就是雙北升級後首個上班、上課日，上千萬人在通勤時間彼此接觸，「不覺得恐怖嗎？」

原PO批「不知道這個政府到底在想什麼，還在想過去0確診的時候嗎？沒注意到歐美國家爆發的慘況嗎？」現在街上誰染疫都不知道，大家趴趴走，若台灣成為大染缸，每天確診上千人，「這些官員賠得起嗎？」

貼文一出後，引發大批鄉民留言「指揮中心說了上班不是聚會」、「公司都是中央空調，風險超高」、「公司的空調是循環的，病毒也會一直在」、「辦公室有個50人，全部中餐外帶在座位上吃飯，用想就覺得可怕」等。不過也有人認為，依照目前的資料來看，最早發病的是在4月23日，病毒應該早就在社區傳開，大家只要做好防疫工作，提高自我意識即可。

(中時新聞網)