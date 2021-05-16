【LIVE直播】 本土疫情暴增！指揮官陳時中最新說明｜2021.05.16

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增207例COVID-19確定病例，分別為206例本土及1例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之206例本土個案為90男116女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月6日至5月15日，居住縣市分別為新北市97例最多，其中板橋就佔了32例、台北市89例，其中萬華佔58例，彰化縣9例、宜蘭縣及新竹縣各3例、桃園市及基隆市各2例、臺中市1例。

指揮中心表示，今天206例確診者中，和萬華茶藝館相關有105例，萬華活動史相關44例，獅子會社團相關5例，宜蘭遊藝場群聚3例，南部進香團1例，其餘48例感染源不明調查中。

今天新增的確診者，出現最早在4月6日就已經確診的案例是否來自萬華，發言人莊人祥表示，這名個案4月30日有去萬華遊玩，5月3日收到細胞簡訊，所以去採檢確診，但個案並非住在萬華。

至於確診個案中，有多少是從萬華來的？醫療應變組副組長羅一鈞則表示，快篩部分台北市政府會掌握，我們有的是，至少有119位快篩陽性案例，是從四個採檢站出來的，陽性率10%，但採檢人數有增加，所以才採到更多，但還是要再通過PCR檢測確認才能確診，因此才會有一天的時間差，確診後才會由衛生局安排入住集中檢疫所等。

此外，今天新增的境外移入個案來自印度，指揮中心指出，為印度籍20多歲女性，於5月8日自印度入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來台期間無症狀，於15日確診。

指揮中心表示，截至目前國內累計237,343例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含229,781例排除)，其中1,682例確診，分別為1,079例境外移入，550例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中(案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

(中時新聞網)