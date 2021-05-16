Global Mall防疫措施升級 全台七店調整營業時間 13:592021/05/16 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Global Mal１７日起，將調整營業時間為11：30至20：00，原營業時間約為10：30至22：00。（Global Mall提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Global Mal１７日起，全台七間店將調整營業時間為。（Global Mall提供） 台灣疫情急速升溫，昨（15）日國內新增180例本土病例，雙北也自15日至28日升級為第三級警戒，Global Mall全台七店為配合政府防疫政策，除實施入館實聯制外，自17日起將調整營業時間，全台七店自17日至28日不分平假日營業時間調整為11:30至20:00，原早餐供餐時段暫停，成為因防疫調整營業時間的百貨。 疫情嚴峻防疫總動員 經發局加強查核夜市、東海商圈 宏匯廣場比照國慶大典 獨步全台設置智慧防疫門 (中時 ) #營業時間 #七店 #調整 #全台 #Global 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北喜來登住房維持營運 2餐廳迎客兼拚便當商機 09:292021/05/16 生活 車站商場Global Mall率先自周一起調整營業時間提前打烊 12:132021/05/16 財經 比漾廣場防疫再升級 喜樂時代影城暫停營業 03:212021/05/16 生活 疫情燒 全台賣場爆搶購潮 04:102021/05/16 財經要聞 SOGO提高防疫規格 餐廳落實用餐實名制 03:182021/05/16 生活 國泰金上下班分流四梯次 全面線上會議 12:082021/05/16 財經 百貨量販超商 實聯制進場 04:102021/05/16 焦點要聞 不甩禁令假關門真營業 南市2娛樂場所函送裁罰 00:152021/05/16 社會 休閒娛樂場「假關門、真營業」 南市公布10家店名並開罰 13:582021/05/16 社會 55間戲院關閉 喜樂恐慘賠上千萬 04:102021/05/16 娛樂新聞 防疫升級 湖內警方稽查娛樂場所 10:292021/05/16 社會 生活熱門新聞 直播》再創新高！本土確診暴增206例 - 生活 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 - 生活 確診量暴增 雙北17日起國三、高三全採線上教學 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 醫療量能吃緊 台大醫院開第一槍：強烈建議暫停就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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