Global Mal１７日起，全台七間店將調整營業時間為。（Global Mall提供）

台灣疫情急速升溫，昨（15）日國內新增180例本土病例，雙北也自15日至28日升級為第三級警戒，Global Mall全台七店為配合政府防疫政策，除實施入館實聯制外，自17日起將調整營業時間，全台七店自17日至28日不分平假日營業時間調整為11:30至20:00，原早餐供餐時段暫停，成為因防疫調整營業時間的百貨。

(中時 )