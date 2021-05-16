第三級警戒區域9大防疫指引。(圖/翻攝自游淑慧臉書)

國內昨(15)日一口氣新增180名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來最新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心宣布雙北進入第三級防疫警戒，一口氣拉高防疫等級；對此，台北市議員游淑慧今日在臉書貼文指出，昨晚有民眾來函，希望協助處理狀況，游淑慧呼籲民眾，目前北市的防疫量能全開，衛生、消防局等單位同仁正全力支持防疫，請民眾不要驚慌。

游淑慧指出，昨日有民眾家屬被通知確診，但至今仍再等救護車送醫收治一事。而她於凌晨一點已將狀況轉知消防局，今早六點多也和消防局及衞生局聯繫。目前北市收治醫療能量真的緊繃，都在努力調度，如果還沒有症狀請稍作等待，在家時病患與家屬請都戴著口罩，病患盡量在房間內等候，減少和家人接觸。游淑慧也提醒確診病患的同住家屬，應在家隔離等待檢疫，不要自行外出。

另外，昨晚也有役男來信關於軍事訓練役，600名役男被要求今天仍準時收假回營一事。游淑慧指出，昨晚11點50分已轉告中央，請國防部評估防疫計畫。畢竟役男來自天南地北，回營時即便交代足跡也難以確認，確實有其風險；在三級警戒下，應該如柯文哲市長所言「減少移動」為上策。

游淑慧指出，相關同仁在防疫上都相當努力，今天早上7點市府同仁就已經開始全力運轉，昨晚甚至有很多同仁沒有返家，希望市民朋友可以一同努力，對抗病毒，相信台北市可以做到防疫成功。

(中時新聞網)