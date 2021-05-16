110年國中教育會考今天（16日）結束，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月4日將開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在考試結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。

以下為英語科試題：

110年國中教育會考 英語科試題(一) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(二) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(三) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(四) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(五) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(六) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(七) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(八) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(九) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(十) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(十一) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

110年國中教育會考 英語科試題(十二) (國中教育會考推動工作委員會 提供)

(中時新聞網)