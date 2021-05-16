110年國中會考英語科試題 14:132021/05/16 中時新聞網 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110年國中教育會考 英語科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110年國中教育會考今天（16日）結束，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月4日將開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在考試結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。 以下為英語科試題： 110年國中教育會考 英語科試題(一) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(二) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(三) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(四) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(五) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(六) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(七) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(八) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(九) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(十) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(十一) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中教育會考 英語科試題(十二) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 110年國中會考五科完整解答看這裡 110年國中會考國文科試題 文章來源：國中教育會考推動工作委員會 (中時新聞網) #會考 #會考解答 #110會考 #國中教育會考 #五科解答 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投國中會考落實防疫 7所高中職讓學區免試入學 12:392021/05/15 生活 國中會考首日 台東1考生啟用1間二類備用試場 12:232021/05/15 生活 國中會考中投考區 6考生發燒啟用備用試場 12:372021/05/15 生活 萬華全區大消毒 化學兵狂灑漂白水 10:142021/05/16 生活 國中會考首日 近百考生發燒 04:102021/05/16 焦點要聞 會考作文「未成功的物品展覽會」 寫好生活經驗易拿分 18:142021/05/15 生活 北市考區5名考生發燒 啟用第二類備用試場 12:042021/05/15 生活 會考國文寫作命題「未成功的物品展覽會」想像空間大 17:332021/05/15 生活 疫情嚴峻 國中會考如期登場 宜蘭平安無突發狀況 10:542021/05/15 生活 跨學科 圖表多 雲豹綠蠵龜入題 04:102021/05/16 焦點要聞 疫情影響 桃園3考生變7考生無法應試 11:182021/05/16 生活 國中會考首日 屏東8名考生出現發燒症狀 22:332021/05/15 寶島 110年國中會考五科完整解答看這裡 12:522021/05/16 生活 生活熱門新聞 直播》再創新高！本土確診暴增206例 - 生活 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 - 生活 確診量暴增 雙北17日起國三、高三全採線上教學 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 醫療量能吃緊 台大醫院開第一槍：強烈建議暫停就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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