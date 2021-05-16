雙北宣布升三級警戒，疫情嚴峻的萬華區5處夜市全數停止營業一週，其他各地夜市業績剩不到1成，寧夏夜市17日將開第一槍，實施攤商非假日輪休方式，並比照公有市場周一不營業。

全國夜市商圈產業聯盟總會長林定國表示，目前萬華5處夜市，包括華西街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市、廣州街夜市、艋舺夜市皆從15日起至22日止停止營業7天，後續仍會視疫情狀況採滾動式調整。

林定國指出，寧夏也是除了實施實聯制之外，將比照公有市場，每週一休息，並採用非假日輪休方式，例如周ㄧ、三左側攤商休息，周二、四右側攤商休息，讓夜市空間變大，將在明天開始實施。

林定國表示，夜市人流現在少得可憐，真正剩不到1成，雖然人跟人之間距離拉遠了，但是仍要做好防疫，採用輪休解決社交距離，度過疫情難關，南機場夜市研議比照寧夏夜市，其餘夜市仍在研議。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，士林夜市也採實名制、戴口罩，在出入口都會噴灑酒精，今天起出攤率很低，很多店家攤商大部分字型休息，因為夜市根本沒人來，夜市宛如社區靜悄悄，大家要共體時間。

(中時 )