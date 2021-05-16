新冠疫情嚴峻，15日單日爆發180例本土案例，且大部分集中在台北市、新北市，中央流行疫情指揮中心宣布雙北警戒進入第三級，全台各地也都加強防疫，宜蘭地方法院宣布，自5月15日起到5月28日止，如有居住於台北市、新北市地區需至宜蘭地院開庭或強制執行案件者，暫勿到院。

宜蘭地院發佈最新訊息：「因疫情嚴峻，自110年5月15日起至同年5月28日止，如有居住於臺北市、新北市地區需至本院開庭（或強制執行案件）者，暫勿到院，再另行通知開庭、執行日期。

宜蘭地院說，為進行人流及動線管制，減少非必要人員進出，採行實聯制及陪同者管制，鼓勵民眾以郵遞寄送、電子傳送書狀及案件當事人單獨到院，用以避免群聚。

此外，為提供民眾安全之洽公環境，除原有每日消毒外，將增加消毒頻率，落實強化防疫措施，並將視疫情發展，依據指揮中心最新規定適時調整防疫作為。

(中時新聞網)