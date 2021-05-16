雙龍瀑布七彩吊橋園區自17日起將休園一周。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

因應疫情升溫，南投縣府召開緊急應變會議決議風景區採總量管制調降至承戴量40％，雙龍瀑布七彩吊橋園區承載人數因而由2000人降至800人，但是雙龍部落族人反映希望能暫時休園以減少感染風險。縣長林明溱16日表示，為尊重部落共識，決定自17日起休園至5月23日，未來再視疫情變化滾動檢討。

南投縣雖未升級為第三級防疫警戒，縣府因應疫情升溫在15日召開緊急應變會議，決議風景區採遊客總量管制，調降至承戴量40％，並採分時、分流管制遊客進出動線；透過廣播提醒遊客分散，保持社交距離，戴口罩，勤洗手。

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋園區因應疫情管制，承載人數由2000人降至800人。但是雙龍部落族人建議暫時休園，避免遊客進入部落，減少感染風險，在地雙龍村長全得民及部落會議主席等人均向縣府反映；信義鄉鄉長全志堅也表示，尊重部落聲音。

林明溱表示，經縣府觀光處評估雙龍瀑布七彩吊橋園區目前因疫情影響入園遊客人數驟降，且因進出園區需經部落生活區，以及搭乘接駁車的風險等因素，基於尊重部落共識決定自5月17日起至23日休園一周，未來再視疫情變化進行滾動檢討。

縣府表示，針對已網路購票民眾，縣府將主動辦理全額退票事宜，民眾也可至購票系統「南投好好玩」網站或APP辦理退票。

(中時 )