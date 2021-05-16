因應新冠肺炎本土疫情升溫，為減少非必要人員流動及群聚接觸，台中市觀光旅遊局宣布2021谷關七雄「森旅臺中」活動時間原訂10月31日截止，將延至11月14日，強調山一直都在，現階段防疫優先，將視疫情發展，進行滾動調整。

觀旅局表示，全台疫情升溫，依中央流行疫情指揮中心指示，國人出門必戴口罩。但登山為高強度運動，過程需深度呼吸，口罩恐影響活動；又時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救難度隨之提升，請山友一同體諒救難及醫護人員辛勞，緩一緩、忍一忍，暫緩前往山區。

觀旅局建議民眾先在家觀看線上安全宣導講習影片，做足登山知識準備，還能享好康！等疫情趨緩，再作伙親山、近山，完登谷關七雄。

觀旅局強調，山一直都在，現階段防疫優先，「2021谷關七雄-森旅臺中」活動將延長至11月14日，並視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊與步道管理單位農委會林務局資訊即時滾動調整。

(中時 )