日本沖繩縣浦添市15 日為212名民眾施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗時搞烏龍，其中5人僅被注射不含疫苗的生理食鹽水，浦添市長今天出面道歉，後續將採取補救措施。

日本琉球新報、沖繩時報報導，沖繩縣浦添市正為65歲以上高齡者施打疫苗，結果發生只注射生理食鹽水的烏龍事件，浦添市長松本哲治今天中午舉行記者會道歉並說明，共有5人僅被施打不含疫苗的生理食鹽水；出席記者會的醫師表示，此舉並不會造成健康危害。

烏龍注射事件發生在浦添市健康諮詢中心15日進行的集體注射，總施打人數212人，但無法掌握是哪5人被注射生理食鹽水。

浦添市政府決定擇期針對212人進行抗體檢查，來確定哪些人被施打疫苗。

一般來說，醫護人員會用生理食鹽水稀釋疫苗後注射，可能是不知何故將只有生理食鹽水的注射器跟疫苗注射器混在一起。

奈良縣日前也曾發生在注射疫苗時只施打生理食鹽水的烏龍，而浦添市則是沖繩縣內首例。日本並未發現僅注射生理食鹽水對接種民眾造成健康上危害的案例。

(中央社)