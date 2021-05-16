國中會考於16日第二節考英文科目，桃園市振聲國中數理資優班及英文資優班的同學都認為題目適中偏簡單，甚至不到半小時就把整份考卷寫完了，有同學指出，閱讀測驗多圖像題，需要花的時間比較長，也有同學說，閱讀不少考題偏向文藝性質，需要了解文章內容才能答題，但普遍作答完後都相當有信心可以拿好成績。

振聲國中英文資優班潘庭萱表示，平時老師出的題目、學校的段考內容就已經超出了國中範圍，也會要求每分鐘要做一題，訓練答題的速度，因此在英文會考上覺得很得心應手，單字題的部分因單字簡單易懂，可以5分鐘寫完10題，瞟過一眼即可作答完成，閱讀測驗的部分則需多花時間。潘庭萱說，考題有出火車、公車的混雜題，還要搭配地圖、時刻表，因此對於英文不拿手的同學比較吃力，自己則是有十足的把握，也認為可以拿下A＋＋的好成績。

振聲國中數理資優班張晉瑜提到，前面14題選擇題算很簡單，直到後面閱讀測驗開始有難度，但由於學校普遍的搞事都偏難，所以在做會考題目時並不覺得特別有難度，自己是30分鐘內就寫完整份考卷了。張晉瑜說，閱讀測驗不少題型都是偏向文藝型，需要花時間了解內容在講什麼才可以作答，因此要去思考，較不容易找答案，由於英文算是自己拿手的項目，拿A＋以上的成績應不是問題。

(中時 )