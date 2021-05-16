疫情急速升溫，禁止室內集會及外來訪客，適逢金融業召募高峰，近日正進入第二關面試的中信金控及其旗下子公司台壽等，原先通知本周有多場面試，今（16）日各公司人資部門主動電話連繫，面試都將改為線上進行，並提供視訊會議連結給應試著。

金控徵才年度活動臺灣大學校園徵才博覽會的15日已因疫情取消，各金控為求徵才不中斷，改為數位管道為最重要的作法，但因疫情突然快速升溫，許多本地金融機構是邊作邊趕，如應徵新人在同棟大樓、和應試主管分屬不同辦公室，以視訊面試等。

外商銀行在台子行則因國外總部一直要求數位化，此次幾乎無縫接軌。花旗銀行表示，維護員工與求職者的健康與安全是花旗的首要之務。因應疫情不斷變化，花旗的徵才活動皆以線上方式舉辦，減少實體接觸的風險。求職者的面試環節採用Zoom視訊會議進行。而待面試通過，新人接獲錄取通知書後，可先以掃描方式回傳相關資料及文件，再交回正本，也能避免影響報到時程。花旗銀行是唯一一家外銀，2020年新冠疫情爆發至今，一直維持分流、分組上班的外銀。

渣打銀行也表示，去年疫情就有完善SOP和專屬視訊平台，透過渣打集團資訊部門認證資安的BlueJeans軟體，發送專屬視訊連址，應徵者僅需在手機或電腦點選會議邀請連結，就能與渣打主管進行線上面談。

(工商 )