110年度國中教育會考今(16)日進行第二天考試，教師評論自然科考試，試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，符合9年一貫課綱內涵，更接軌108新課綱科素養導向命題特色，達到有效檢視不同程度的同學3年學習成果。

萬華國中自然老師王美玲指出，今年自然科共有54題，因應過年及疫情而晚3天開學，九年級下學期理化和地球科學會考範圍均各少1章，調整題數為生物科14題、理化科29題、地科11題。題型分布均衡，生物和地科各占25％，理化約占考題50％，圖表題更占65％以上，重視學生對圖表判讀、理解、分析與應用能力。

王美玲認為，自然科命題以9年一貫課綱「自然與生活科技」領域國中階段能力指標為依據，整份考題難易適中，且具鑑別度，考生無論使用哪一版本教材，皆足以作答。

在各科出題方面，生物科部分，王美玲提到，結合學生日常生活常見素材，涵蓋生物重要概念，例如：細胞、營養、運輸、協調、恆定、生殖、遺傳、演化、分類、生態等基本概念。

理化科方面，台中市立忠明高中理化老師賴志忠指出，今年理化部分題目屬難易適中，沒有較難的計算題型，命題概念也以課綱 核心概念為主。評量學生學習表現中科學推理論證的素養，不過實驗題型仍有一定命題比率，如第1、7、8、22、27、33、40題。

台中市立中港高中理化老師張文昭則說，理化考題題幹用字精煉，學生若能扎實學習閱讀表格與熟悉實驗情境，就可快速掌握，包含第15題胃酸、第22題蘿蔔泥催化、第23題柴油引擎廢氣、第46到47題塑膠微粒，充分展現考題與生活連結，足見用心。

至於地科，新北市立永平高中地科老師沈文俊分析，應用題屬生活實踐題，例如第20題，談到流星雨觀測最好選擇在視野開闊且黑暗無光害地點。整合題則統整生物與地科學習概念，像是第53到54題，運用生物演化過程示意圖，以及表列出各種生物生存年代。

(旺報 )