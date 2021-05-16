國內疫情升溫，但中小學生卻仍要到校上課，引發擔心，有家長要求位於疫情嚴重地區的各級學校應暫停上課或採遠距教學。教育部今表示，指揮中心評估現在學校仍可以正常上班上課，但若學生要請假，將請學校予以同意。

國教盟認為，校園屬於群聚密度高的區域，特別是近來天氣炎熱，教室多開冷氣，密閉空間更令人擔憂，若是讓小孩繼續上學，有可能家人染疫傳給小孩，小孩又在學校傳給同學，同學回去後又傳給家人，這樣的傳播鏈只會讓新冠疫情更加無法控制，造成更多的傷害。

現已有50多所大學宣布將從5／17起全面實施遠距教學，國教盟質疑，群聚密度較低的大學都已採取嚴格的防疫措施，為何密度高的中小學卻要繼續到校上課？國教盟強烈呼籲，位於疫情嚴重地區(如萬華區)的各級學校應暫停上課或採遠距教學，以確保學生安全，並防止病毒擴散。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，以現在的疫情，考量到學生安全，他支持一、兩周這樣的短時間停止實體上課，改為線上教學。或至少，有確診案例的學校，就全校停課改為線上教學。

不過彭淑燕進一步指出，根據規定，12歲以下小朋友不能單獨在家，因此，政府跨部會應該超前部屬，一旦小朋友必須在家線上教學，家長又要上班，這個問題要怎麼解決？譬如，應該考慮落實防疫照顧假。

「中小學停實體課改為線上教學，可以做，但有很多問題要克服。」全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，線上教學之前學校都有演練過，對多數老師來講不難，問題在學生或家長是否能配合。

侯俊良表示，要進行線上教學，學生家裡需有網路或電腦、平板等設備，但這不是每個家庭都有，應該要解決。此外，小學低年級及幼兒園學生，要有家長在一旁陪伴，才能進行線上教學，但家長若要工作無法在家，這個問題也要克服。

教育部國教長彭富源回應，依指揮中心的評估，現在學校仍可正常上班上課，但請師生要全程戴口罩、勤洗手及加強校園環境清潔。未來疫情若有變化，學校要不要停課，將尊重指揮中心的決定。

學校不停課，有家長決定讓自己孩子請假1到2周，以避免在校群聚感染。彭富源說，如果學生要請假，會請學校予以同意。同時，學生請假的天數，不列入出席率計算，也不會扣減成績。

(中時 )