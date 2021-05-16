四大醫療應變策略。（圖／指揮中心提供）

國內疫情升溫，各大醫院量能紛紛爆量。因此，中央流行疫情指揮中心今宣布，即起全國醫療機構實施四大醫療應變措施，其中包括門診營運降載、加強社區監測通報採檢、加強員工健康監測和國際醫療暫停。專家諮詢小組召集人張上淳也說，非急迫性的手術與檢查，希望醫療院所都暫停。

台大醫院今天「強烈建議」民眾，呼籲這兩週內延後就醫，這兩週要先備戰，要全力清空病房，提供重症病患來用。另也有民眾表示，萬芳醫院自費超過1萬元以上的健康檢查在13樓之外，其他勞檢、一般企業健檢、保險贈送的健檢，都在2樓同一個櫃檯辦理，但卻發現2樓預防醫學健康檢查中心，竟同步正在採檢「民眾自費檢驗COVID-19」，健康的民眾和採檢的民眾完全沒分流，快把民眾嚇死。

中央流行疫情指揮中心今天因此宣布，因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，即日起全國醫療機構實施下列醫療應變作為：

一、 門診營運降載：

（一） 依病人治療之急迫性需求等，評估病人且綜合考量延遲提供病人診療的風險及疾病傳播的風險後，決定提供或延遲診療。

（二） 可延遲診療之醫療暫緩（如：健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等）。

二、 加強社區監測通報採檢：

（一） 病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出。緊急需住院者，於入住病房前一律採檢。

（二） 倘若病人檢驗結果為陰性，僅能作為當下疾病狀態之判定，但無法排除病人為已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期(pre-symptomatic)的可能，因此應持續監測健康狀況。

（三） 住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等COVID-19相關症狀或醫師懷疑時進行採檢。

三、 加強員工健康監測：

（一） 落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），並確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢。

（二） 定期（5-7天）針對高風險單位醫療照護相關工作人員(如：急診、加護病房及專責病房等)進行鼻咽或深喉唾液採檢。

四、 國際醫療暫停(特殊或緊急採專案許可除外)。

指揮中心指出，國內醫療機構相關應變策略，將視疫情狀況滾動修正相關規定。

專家小組召集人張上淳表示，今天上午經過專家小組討論後，希望全國醫療營運持續降載，不急迫的醫療先延後，此外非急迫性的手術與檢查，希望醫療院所都暫時停下來，疫情穩定後再恢復。一般性健檢、物理治療、職能治療希望都可以日期延後在跟病人約時間。

其次，希望持續加強社區通報採檢，張上淳表示，醫院急診戶外進行採檢的通報，對於要住院的病人，建議醫院盡可能採檢確定沒問題再住院，現在已經住院的病人，很多醫療院所都已經自動自發，加強篩檢住院病人，是否過去的接觸史是否在沒有明顯告知時明顯遺漏。

第三目前國內醫療暫緩，對於國際醫療也全數暫停，指揮中心也會就除了特殊狀況外，也都會宣布全數停止。

並請各醫療院所加強員工健康監測，若有相關症狀，都要按照原來的政策採檢。專責病房、加護病房同仁，建議醫療院所定期採檢監測。原則上五到七天就要進行一次採檢，可以鼻咽拭子或是咽喉唾液都可以，保證醫療院所不要出狀況。

(中時 )