中央流行疫情指揮中心昨(15)日公布台北市及新北市，提升至COVID-19疫情警戒標準第三級，全國則為第二級，為降低疫情對企業營運的衝擊，指揮中心要求各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」；衛生福利部次長石崇良表示，企業應全面落實健康監測計畫以及即時異常通報與處理，如職員有休息需求，希望企業能給予較寬鬆的請假條件，但也應該強化休息期間的管制與管理。

衛生福利部次長石崇良表示，因應這波疫情，很多企業關心配合疫情發展的內部管理措施，去年3月份已經發佈「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」，當中已有相當多的重點。

石崇良強調，企業應全面加強衛生管理，一定要落實健康監測計畫以及即時異常通報與處理，職員若有身體不適，若有任何需要休息，都希望企業能給予較寬鬆的請假條件，讓員工適時休息，但也應該強化休息期間的管制與管理。

辦公空間與人力部分，不同警戒區移動若較有疑慮，建議啟動異地辦公或在家辦公機制，建議保持社交距離，若無法保持則須全程配戴口罩，員工餐廳也應該按照餐飲指引維持社交距離，也就是維持室內1.5公尺；另外也應減少集會會議，並以視訊代替，如果有停班停課，希望給員工彈性請假照顧兒童。

石崇良說，萬一有確診個案被指中心通報，企業應強化環境清潔，內部應該落實分艙分流，並做到所有健康管理的要求，社交距離與辦公室應該適時調整，避免疫情散播。

個人及工作場所衛生管理部分應做到以下措施，如員工健康監測計畫及異常追蹤處理機制；落實生病在家休息；啟動異地辦公或在家上班機制； 讓人員保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔。

另外若無法維持社交距離，須配戴口罩；員工餐廳須保持桌與桌距離 1.5 公尺以上或設有隔屏；取消或延後與工作相關的集會或活動；部份幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童。

(中時 )