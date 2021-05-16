周玉蔻搶先公布確診數將挨罰？ 陳時中轉頭問：講數目有違法嗎？

國內新冠肺炎疫情大爆發，昨（15）日新增180例本土確診病例，全民關注疫情變化，今日媒體人周玉蔻卻在下午2時疫情指揮中心公布確診人數前，疑似搶先在臉書透露確診人數，引發台北市議員徐巧芯質疑，究竟是如何查證的疑似確診數，且精準到個位數，指揮中心是否要啟動調查？她並檢舉要求指揮中心調查「媒體毒瘤」。

今日中午接近12時，周玉蔻在臉書貼文明確指出一個數字，並說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」

周玉蔻疑似比指揮中心提早公布確診人數。（圖／摘自徐巧芯臉書）

徐巧芯將周玉蔻的貼文截圖，並於臉書提出質疑，她表示，為何周玉蔻可以在指揮中心記者會前散佈不明來源、沒有說明如何查證的疑似確診數？還精準到個位數，妳是陳時中發言人膩？

徐巧芯說，如果和記者會的公布數字一樣，是否代表指揮中心內部提前洩漏資訊給特定媒體人？這是要讓特定媒體多一點獨家多賺錢？指揮中心是否要啟動調查？如果不一樣，她一定立刻檢舉周違反傳染病防治法，但徐巧芯也提到，上次檢舉後衛福部也沒回應，隨便發個Email了事，這次看看到底敢不敢辦這位媒體特權人士，並在文末附上檢舉信箱。

下午2點指揮中心宣布，今日新增207例確診（206例本土及1例境外移入），與周玉蔻所說的數字一樣。徐巧芯隨即在臉書表示，「已經檢舉要求指揮中心調查媒體毒瘤」。網友也在徐巧芯的文章底下留言說，「哇...內線周欸...207完全正確」「簽3星彩都沒這麼準」「真的是207，太扯」。

(中時新聞網)