中央流行疫情指揮中心今天宣布單日確診暴增207例，其中彰化縣增加9例，訊息傳出，縣民都傻眼表示「天啊！」

彰化縣公共場域的人潮幾乎都退散了，彰化縣昨天單日暴增6日後，彰化縣政府已經提升防疫警戒規模到準三級，今天再增加7日，縣民都擔心不已，也疾呼早知道早公布，不要再有時差了。

目前彰化縣所有官方活動都已經都停止。不少網友也在請問彰化縣要舉報違規聚會要打那支專線。

今天陳時中也宣布，下放讓各縣市市政府公布足跡。大家再等待，就看縣府要怎麼公布了。

(中時 )