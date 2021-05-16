防疫在家、上網逛街也行得通，想知道一個百年日式官舍，如何變成警察廳舍，再變為現今台北非商業劇場的搖籃「牯嶺街小劇場」？亞洲聚焦的人文藝術共生與融合的創意據點？

牯嶺街小劇場行政經理韓謹竹表示，有別於大劇院，小劇場除了容客量、規模小巧精緻，最大差別在於小劇場具獨立創新及實驗性的精神，代表「體制外」的存在。牯嶺街小劇場從戒嚴時期的警察廳舍，在台灣解嚴後，社會氛圍曖昧不明時，就以挑戰官方敏感神經的小劇場表演存在，有很大的宣示意義。

牯嶺街小劇場原址於日據時期（西元1906年）建置木造房舍做為官舍。1945年國民政府接收後，成為台北市警察局第七分局，1954年改／擴建為三層樓建築。至1993年因應行政區劃法調整，先後更易為古亭分局、中正二分局。目前一樓劇場後方仍保留三間拘留室，應合此「歷史建築」之名。

期間，居住牯嶺街一帶日據時期高階官員在返日前，由於放不下身段另謀它職，遂販賣家當、處理多餘物品（包括價值不菲的書籍等）來籌措生活所需費用。自此，牯嶺街逐漸發展成以舊書攤集市而聞名的街道。到了1972年，台北市政府為了整頓交通與美化市容將牯嶺街的舊書攤拆除。

1995年中正二分局遷至重慶南路與南海路的現址，原址經藝文界人士奔走爭取，台北市政府隔年規劃為藝文劇場，再委託民間藝文團隊營運管理，為國內唯一定位為前衛劇場之表演場所，也是台北市首樁閒置空間再利用案例。

歷經兩年多整修，百年歷史建築「牯嶺街小劇場」於2020年重新開張，環境和硬體都更新、升級，且拓展新的可能，像是開發身心障礙者劇場、行為藝術、工作坊等，和各領域藝術家、團隊合作，做好戲劇培育、扎根工作，韓謹竹說，牯嶺街的重要性在於規模不大、但有足夠專業技術的空間，對於作品內容與表演者有相對的彈性，可以提供初出茅廬或礙於預算，無法一下子登上大劇院舞台的表演者一個友善的空間。

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