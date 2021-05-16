確診者、接觸者注意事項。（圖／指揮中心提供）

鑑於今天一口氣增加206例本土個案，中央流行疫情指揮中心今公布確診者及接觸者居家隔離原則。

指揮中心表示，為了讓醫療資源留給重症患者，請確診個案在還沒接到電話之前先不要外出，留在家裡等候通知，一人一室，使用不同衛浴設備。也要避免和其他同住者接觸，尤其是有長者、幼兒，在家中也要配戴口罩，使用酒精性的乾洗手。

假設出現呼吸困難、持續性胸痛、胸悶等現象，請盡快跟119聯絡，依照指示就醫，就醫時禁止搭乘大眾運輸工具。

指揮中心表示，已經確診的個案，在家中請家人準備飲食，禁止共餐，可以使用稀釋後的漂白水。也請主動和密切接觸者聯絡，有症狀開始前三天，一直到隔離之前，有一起用餐、居住、沒有配戴口罩接觸15分鐘以上，請他們開始自我隔離，自我健康監測，這是可以先注意的事項。

接觸者居家等待原則。(圖/指揮中心提供)

至於接觸者的注意事項，要先看自己是否為密切接觸者，發病前三天有共同用餐，面對面十五分鐘以上者等，請先在家中自我隔離，同樣等候衛生單位通知，除非有就醫需求，也不能離開處所，在家中一人一室。

指揮官陳時中強調，空窗期時，這兩類人要高規格自我隔離，才能避免病毒向外擴散。尤其是確診者，活動史一定要誠實告知，另外對接觸的朋友只有自己最清楚，一定要去通知朋友，一定要把三天前有接觸的個案，都要通知自我隔離，才能達到即時通報，有風險的人才能提高自我警覺。

(中時 )