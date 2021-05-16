確診量暴增 雙北17日起國三、高三全採線上教學 14:332021/05/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以往熱鬧的華西街商圈，多數商家都已拉下鐵門暫停營業，兩人一組的化學兵仔細清消。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北市疫情提升至三級警戒，今新北市和台北市共同宣布，為了維護學校學生健康安全，雙北從17日開始，國三和高三學生可在家不到校，改採遠端學習方式，學校老師可依需求，異地上課或線上授課。雙北教育局也會確保保障學生升學和畢業考等權益。 新北市教育局長張明文表示，目前國三與高三學生的課程都已結束，雙北經過討論後，認為可以採取不到校方式。 至於國一、國二、高一、高二部分，張明文說，目前這些學生課程會繼續，並要求採取最嚴格防疫標準。 4家雙北股東會 17日照常 疫情大爆發 雙北3級警戒 (中時 ) #雙北 #高三 #國三 #遠端教學 #雙北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北三級警戒 台銀宣布五大緊急應變措施 12:072021/05/16 財經 雙北三級抗疫 國安基金待命 04:102021/05/16 財經要聞 民眾湧超市搶買物資 藍委曝北北基宜桃物流庫存量 07:312021/05/16 政治 品冠打完疫苗無副作用「有盔甲啦」 04:102021/05/16 娛樂新聞 金馬澎湖祭限台令 高雄喊禁足雙北 04:102021/05/16 焦點要聞 雙北防疫警戒提升 北捷昨運量暴跌100萬人次 13:222021/05/16 生活 雙北單日本土破百！最新確診地圖曝光 1縣市由橙轉紅 08:552021/05/16 生活 周一恐慌潮 台股恐回測萬五 04:102021/05/16 焦點要聞 蘇益仁：啟動分級醫療 力保醫學中心 04:102021/05/16 焦點要聞 55間戲院關閉 喜樂恐慘賠上千萬 04:102021/05/16 娛樂新聞 疫情炸賣場爆搶購潮 民眾怒轟：陳時中下台 12:072021/05/16 政治 生活熱門新聞 直播》再創新高！本土確診暴增206例 - 生活 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 - 生活 確診量暴增 雙北17日起國三、高三全採線上教學 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 醫療量能吃緊 台大醫院開第一槍：強烈建議暫停就醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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