雙北市疫情提升至三級警戒，今新北市和台北市共同宣布，為了維護學校學生健康安全，雙北從17日開始，國三和高三學生可在家不到校，改採遠端學習方式，學校老師可依需求，異地上課或線上授課。雙北教育局也會確保保障學生升學和畢業考等權益。

新北市教育局長張明文表示，目前國三與高三學生的課程都已結束，雙北經過討論後，認為可以採取不到校方式。

至於國一、國二、高一、高二部分，張明文說，目前這些學生課程會繼續，並要求採取最嚴格防疫標準。

(中時 )