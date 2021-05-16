110年度國中教育會考最後一科考科為英語科，於今(16)日中午完成考試，英語教師評析整份試題難易適中，閱讀大題難度不高，不過聽力較以往更具挑戰性，當中有更多口語化及隱含表達方式。

新莊國中英語老師曾麗娜表示，今年總體英語考試出題並不難，整份考題難易適中，難度及試題型態類似早期基測試題。特別是閱讀部分，單字與文法題的單題部分出題很親民，沒有艱澀刁鑽題目，考生僅需熟悉1200個單字及基礎文法，以及題目以上下文情境來理解語法概念，就可拿分。不過聽力有許多隱含與口語表達方式，較以往考題更具挑戰性。

淡水國中英語老師陸韻萍則評析各題表現，第11到第21題的言談理解，她指出，這套題組在於測驗學生，是否能從言談內容找出細節或簡易推論。不過從題目觀察到，今年聽力試題注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式，學生平時應多從英語電視影集、廣播節目吸取真實語料，增進語感，將習得的英語應用在日常生活中。

在閱讀理解方面，陸韻萍說，其中像是第15到16題內容為網路藥妝廣告，貼近生活情境且語句簡單，考生可從標題和內文各項訊掌握藥妝店有網路通路。 考生需理解本篇的主旨大意及細節。

陸韻萍也提到，像是第22到24題，閱讀題組介紹知名畫家馬諦斯名畫「鋼琴課」，文中細述畫作細節與意涵，也介紹馬諦斯獨特的創作習慣，考生解答該篇，需要注意指涉、程序與細節。

閱讀第32到第34題，陸韻萍指出，該為新聞報導形式，內文描述敍利亞戰亂中建立的Darayya圖書館，該館之所以特別還有建造過程，以及對當地人士的影響力。考生如要拿分，必須充分掌握本篇文章先後順序與文本細節。

(旺報 )