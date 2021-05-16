苗栗泰雅文物館自即日起閉館。（謝明俊攝）

頭份市圖書館自即日起閉館至5月28日，民眾如要還書可直接投置至還書箱。（謝明俊攝）

苗栗縣政府15日宣布提升防疫規格至「準三級警戒」，包括苗栗縣、頭份市及苗栗市立圖書館也緊急宣布自16日起閉館，另苗栗市老人文康中心、南勢貓裡客家學苑都從16日起暫停開放，苗栗市公所從17日上班日開始實施分區上班，苗栗市役男5月20日抽籤暫停，以及海軍艦艇兵第30期、海軍陸戰隊第74次、補充兵第383梯次及陸軍第131梯次等停止入營。

苗栗縣政府15日宣布即時起提升準三級警戒因應疫情，縣長徐耀昌請鄉親共體時艱，自即日起至6月8日配合相關防疫，首先是10大類場所，包括舞廳、舞場、酒家、酒吧、視聽歌唱、特種咖啡茶、三溫暖、視聽理容、電子遊戲場及資訊休閒網咖等，暫停營業至6月8日

藝文場館包括文觀局陳列館、演藝廳、三義木雕博物館、苗北藝文中心、客家圓樓、苗栗陶磁博物館、泰雅文物館、賽夏民俗文物館、英才書院等。教育場館如社區大學、樂齡學習中心、各鄉鎮市公立園書館、K書中心及長青學苑等，都閉館至5月28日。

縣府管轄的體育場、網球場、田徑場、巨蛋體育場一律不開放，禁止進香遶境活動，夜市全面改成外帶，苗栗縣3座大型親子公園，入園須全程戴口罩並禁止飲食。

頭份市及苗栗市立園書館也在16日上午緊急宣布即日起閉館，至於開館時間則視疫情發展狀況而定，如果有民眾需要還書，請直接投置大門口還書箱即可。

此外，苗栗市公所另公布南勢貓裡客家學苑、苗栗市老人長青學苑自即時起暫停開放，苗栗市公所自17日上班日開始，實施分區辦公，苗栗市清潔隊並自17日起至6月8日止，實施垃圾收運分流作業，5月20日苗栗市役男抽籤作業停辦，而原訂5月19日海運艦艇兵第030梯次、海軍陸戰隊第074梯次、5月24日補充兵第383梯次及5月25日陸軍第131梯次都停止入營，後續入營時間將視疫情狀況再行通知。

(中時 )