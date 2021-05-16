國中教育會考自然科結束，台南考生反映，以為會考跟疫情有關的題目，但題型都和歷屆考題、模擬考題差不多，沒有特別的時事題；也有考生說，幾乎都是觀念理解題，計算題非常少，沒有想像中難，其實不需要特別背，從題目中推敲就能找出答案！

台南市新營區新東國中林姓學生都說，自然科難易度整體中間偏易，比模擬考容易作答，甚至有些答案就藏在題目裡。沈姓學生也說，大部分的題目，用自己觀念判斷就能找到答案，僅極少數是需死記硬背才能答的題目。

「該考得沒考，不該考得考一堆」新東國中吳姓學生嘆，今年理化像是莫耳數、浮力和壓力的化學反應，她以為會考很多題，但最後出來只有1、2題；反而是生物其中有一題，竟考花的構造與組成，讓她有些不知所措。

新東國中籃姓學生說， 令他比較深刻的是，恐龍年代的圖表題和茶包天燈製作的實驗題，整體而言，覺得自然科較其他科簡單，作答完還有10多分鐘，可以檢查好幾遍。

(中時 )