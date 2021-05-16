【LIVE直播】爆醫療量能吃緊 柯文哲台北市防疫記者會｜2021.05.16

今(16)日本土206確診個案再創新高，確診爆量情況下，台北市長柯文哲在台北市防疫記者會上說明，北市自明天起，國三與高三停課，請學生不要跑出去玩；另外，柯文哲說，確診數量大，公布足跡已不切實際，不能用傳統的疫調方式，要由確診案例反推回去，做精確的圍堵。

柯文哲宣布，今日新增本土確診案例206例，顯然疫情繼續升高，還是老話重申，第一，盡量待在家哩，第二、有必要才外出，第三、外出一定要戴口罩，第四、外出口罩不要拿下，並不鼓勵在外吃東西，建議一律外帶。

柯文哲指出，雙北市17日起，國三、高三停課，特別是國三同學，昨天是國中會考，等於有不同地方學生在考場混合，很多同學考完試都想出去玩、放鬆；柯文哲呼籲，國三有參加會考同學，考完後請待在家，外出減量，不要到處去玩。

柯文哲說，公署明天起居家辦公，可以請假的就請假，另外，外出不戴口罩，原則上還是訴諸國民的道德，如果勸了還不聽，可以罰3000元至1萬元不等。

關於疫調公布，柯文哲說現在確診量過大，已經沒辦法像以前零確診時，做出精準疫調，要改採新戰術，要求被感染的案例不要再去傳染更多人，就是a的n次方概念，a若小於1，不久後病毒即斷鍊。

柯文哲解釋新作法，凡在這段時間確診為陽性，不論為PCR陽性或是快篩陽性，以發病前回推3天至被隔離的期間，要去通知該期間的接觸者叫他們回來快篩，特別是有症狀的要趕快回來；柯文哲強調，公布足跡已不切實際，不能用傳統的疫調方式，要由確診案例反推回去，做精確的圍堵。

(中時新聞網)