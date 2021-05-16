疫情嚴峻，台東縣長饒慶鈴16日主持跨局處防疫會議時宣布縣內部落文化健康站、圖書館、各夜市等暫停服務或營業至23日。另減收部分稅金、土地租金減。（蔡旻妤攝）

近期本土案例飆升，且出現新變異種病毒，因應新冠疫情，台東縣長饒慶鈴16日主持跨局處防疫會議，並宣布台東縣防疫進入準三級，部落文化健康站、圖書館、各夜市等暫停服務或營業至23日。另土地租金減收2成，娛樂稅、房屋稅則減收3分之1。

為防止疫情擴散，並配合中央政策維護縣民健康，台東縣即刻起23日縣內部落文化健康站、社區照顧關懷據點、聚福食堂將暫停服務，供餐改為取餐及送餐，文健站照服員正常上下班並落實防疫各項措施，改為電話問安。長照機構至6月8日止，除例外情形，仍停止開放探病及探視。另外，轄內所有夜市即日起暫停營業至23日，未來將視疫情狀況滾動式調整恢復時間。饒慶鈴強調對於送餐人員、照服員等的防疫裝備也務必備妥。

由於疫情擴大，影響近期民生經濟及產業活動，縣府特別針對縣有非公用不動產合法使用人給予110年5至6月土地租金減收2成，並將辦理5、6月娛樂稅減半、房屋稅受影響店家按月減徵3分之1。

另外，環保局也持續在全縣各重要景點、轄內各大眾運輸交通工具場站、民眾洽公場所、大型營業場所以及人潮聚集民生熱點，進行預防性環境消毒工作；人事處也已做好隨時啟動分區辦公及居家辦公的整備，並俟疫情變化及中央疫情指揮中心指示辦理。

針對疫情相關資訊及縣府各局處因應疫情辦理相關活動情形，鄉親皆可於台東縣新冠肺炎災害應變中心、1999縣民專線及資訊公告網站看板查詢，請民眾善加利用。（http：／／59.125.241.181／dspost／）

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