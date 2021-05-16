指揮中心今天發布的新聞稿中指出，疫情已進入「發生持續性或廣泛性社區傳播」的持續營運計畫階段，且今天更首度發布，確診者在家的注意事項，是否表示醫療量能告急？指揮中心統計，雙北真的吃緊，剩下209床，其中台北空床數最吃緊，僅51床。

指揮官陳時中表示，因為病人很多，聯絡時間會拉長，要讓大家先知道自己該注意什麼，若大家都不知道而有誤解，產生後續的效益就不好，讓每個人提高警覺，尤其是確診者要主動對於密切接觸者要通知，是效益最高的。

病房整備情況，石崇良表示，目前醫療量能和資源都是有限，呼籲優先給有症狀者就醫，避免一下子太多人反而在醫院造成群聚現象。重申，有症狀的才到醫院，無症狀的不要著急。

醫療資源盤點，全國負壓隔離658床，今天空床297床。在北區部分，台北空床數吃緊，只有51床，專責病房，合併2400床，完成1625床開設，1165床空床數。但雙北真的比較吃緊，專責病房209床。對於每日確診個案來說，真的比較吃緊。所以會啟動專責醫院，希望雙北縣市的應變醫院，過去指定過的縣市應變醫院要來啟動作為專責收治確診個案，同時也會協調多準備專責醫院的病床數。再協調一家，讓台北市有兩家專責醫院，作為收治醫院。

昨天已經有發佈快速分流措施，住院時，達到十天以上沒有積極治療需要者分流到集中檢疫所以及無症狀者或是輕微症狀者分流收治會再進一步展開，確保醫療量能提供給需要的重症患者。

(中時 )