今年國中教育會考今天中午考完，根據統計，兩天下來共有140位考生因為發燒等因素被安排至第二類預備試場要考。教育部表示，有179位考生要參加5月29日、30日的補考；另有53位考生僅考了一天就被匡列而無法參加今天考試，他們的成績將採專案處理。

國中教育會考今天自然科、英語（閱讀）及英語（聽力）等三科，在全部20萬2106位考生中，分別有3300人、3215人、2732人缺考，缺率分別為1.63％、1.59％及1.35％。

在疫情大爆發的狀況下，試務單位安排自主健康管理、發燒或具有呼吸道症狀的考生到第二類預備試場應考。根據統計，這兩天共有141位考生在100間第二類遇到試場應考。

教育部國教署長彭富源表示，過去兩天在第二類預備試場應試的考生及監考人員，回家後請自行做好健康管理，教育部也將掌握這些人的名單，以追蹤他們的健康狀況。

此外，有53位考生參加了昨天第一天考試後，就因為疫情變化而被匡列，今天的第二天考試被迫缺席。彭富源表示，這類考生有的可以參加補考，他們成績以外加名額方式處理；若不能參加補考，則採專案辦理。對於不能補考的考生如何專案辦理，教育部本周會召集相關學校來評估、規畫。

教育部指出，因為疫情發展，今年國中教育會考試務採「防疫從嚴、認定從寬」的原則，總計有188人被指揮中心匡列，包括自主健康管理5人、檢測未有結果者37人、居家隔離138人、居家檢疫4人、確診者4人。

被匡列的188名考生中，並非所有人都要參加5月29日、30日的補考，譬如其中如自主健康管理者已參加最近兩天考試，因此統計還有179位考生會參加補考，他們後續參加高中免試入學等管道，錄取名額將採外加名額方式辦理，不會影響到其他考生權益。

教育部說，今年國中會考雖然遇到疫情大爆發，但後續時程並未改變，將併同月底的補考，統一在6月4日寄發考生成績通知單，並於同日上午8時起開放網路成績查詢，考生可至國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站查詢。

(中時 )