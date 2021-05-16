本土確診人數增加，外界關注是否雙北或各社區增設快篩站、醫院是否在外部設置郵件臨時收發站？衛福部長陳時中表示，醫院外設置收發站是比較好，正在研議，至於各縣市是否增設快篩站，目前正在盤點人力。

陳時中指出，醫院外部設置郵件收發站，這樣是比較好，醫院盡量讓外人進去越少越好。

陳時中說，是否廣設篩檢站，目前也已在做要求，除了雙北，其他縣市也要陸續準備起來，會找醫師公會及醫院協會討論，希望人力上能夠協助。

(中時 )