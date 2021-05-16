台灣維持1年多的正常平靜生活，在近日被爆增的破百本土案例打亂，雙北進入三級警戒，國軍化學兵忙四處清消，政府建議非必要別出門，飲食需求也建議改以外帶為主，資深媒體人周玉蔻發揮記者精神，這兩天巡視信義商圈，曝光排隊名店「鼎泰豐」內用等待時間為0，真實街景讓眾網友感動不已。

台灣本土確診數持續上漲，讓社會瀰漫一股不安氣息，也憂心防疫的同時，如何解決基本民生需求，餐飲業則忙在營運與防疫之間找平衡點，不少店家已開始推廣外帶並且內用實聯制的作法因應，而資深媒體人周玉蔻昨(5/15)在遵守防疫規定的情況下，到信義區商圈實際查看，並在臉書po出結果。

周玉蔻曝光週六晚餐時間，信義商圈鼎泰豐內用不需等候，也沒人排隊。(取材自周玉蔻臉書)

周玉蔻表示自己秉持記者精神，在週六晚餐時段前往信義商圈巡視，發現當地「安靜中有著相互扶持的和平」，其中名店鼎泰豐，平時用餐必定排起長長人龍，但在週六晚間等待時機卻是0分鐘，表示民眾都遵守政府的防疫建議，盡量減少外出與群聚機會，讓周玉蔻直呼：「也是一種安慰吧」，直言台灣人民配合著嚴格防疫，實在很感人，而她本人當天沒有入店飲食，「乖乖回家自己的飯自己做」。

周玉蔻實拍周末的信義商圈，民眾嚴守防疫不外出，景況讓人相當感動。(取材自周玉蔻臉書)

今天(5/16)早晨，周玉蔻再發文，預告今天仍會是個大關卡「確診不會少」，呼籲眾人仍該一起守護防線、共同防疫，「愛自己就是愛家人，就是愛國家！此刻台灣沒有藍綠，只有打倒共同敵人-病毒的全民一條心！」，也希望民眾謹記「待在家𥚃、若非必要，不要移動！戴口罩、勤洗手、不摸眼口鼻，保持社交距離！」。

(中時新聞網)