110年國中會考自然科試題 15:112021/05/16 中時新聞網 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110年國中教育會考 自然科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110年國中教育會考今天（16日）結束，考試科目包括國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，6月4日將開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在考試結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。 以下為自然科試題： 110國中會考自然科試題一覽(一)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(二)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(三)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(四)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(五)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(六)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(七)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(八)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(九)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(十)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(十一)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(十二)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(十三)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110國中會考自然科試題一覽(十四)/國中教育會考推動工作委員會 提供 110年國中會考五科完整解答看這裡 110年國中會考國文科試題 110年國中會考英語科試題 110年國中會考數學科試題 110年國中會考社會科試題 文章來源：國中教育會考推動工作委員會 (中時新聞網) #會考 #會考解答 #110會考 #國中教育會考 #五科解答 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 110年國中會考社會科試題 14:542021/05/16 生活 110年國中會考英語科試題 14:132021/05/16 生活 110年國中會考國文科試題 13:412021/05/16 生活 110年國中會考數學科試題 14:322021/05/16 生活 萬華全區大消毒 化學兵狂灑漂白水 10:142021/05/16 生活 國中會考首日 近百考生發燒 04:102021/05/16 焦點要聞 跨學科 圖表多 雲豹綠蠵龜入題 04:102021/05/16 焦點要聞 國中會考自然科 難易適中具鑑別度 14:112021/05/16 生活 會考自然觀念理解題偏重 考生：從題目就能找到答案 14:452021/05/16 生活 疫情影響 桃園3考生變7考生無法應試 11:182021/05/16 生活 國中會考英語考試 聽力較以往具挑戰性 14:422021/05/16 生活 屏東瑪家國中柔道全中運奪牌 解散危機暫解 04:102021/05/16 地方新聞 110年國中會考五科完整解答看這裡 12:522021/05/16 生活 生活熱門新聞 台中本土＋1足跡公布 感染來源不明令人憂 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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