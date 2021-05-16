【LIVE直播】新北市政府舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議」 會後線上直播記者會｜2021.05.16

新北確診案件不斷攀升，新北市長侯友宜16日表示，板橋區今天就有32例，為了提升篩檢量能，新北聯合醫院板橋院區明天將開始設立社區篩檢站，透過快篩，盼能降地社區群聚感染風險。

侯友宜說，新北市10號到15日新北有16家醫院篩檢高風險、一般自費篩檢，共篩檢 3291件，總共篩出陽性121人，確診比例達3.67％，板橋區明天中午就會成立社區篩檢站。

(中時 )