板橋單日增32例確診 新北聯醫明起設篩檢站 14:592021/05/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋確診多 新北聯醫板橋院區17日中午設置篩檢站。（新北市府提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】新北市政府舉行「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議」 會後線上直播記者會｜2021.05.16 訂閱影音： 中時新聞網 新北確診案件不斷攀升，新北市長侯友宜16日表示，板橋區今天就有32例，為了提升篩檢量能，新北聯合醫院板橋院區明天將開始設立社區篩檢站，透過快篩，盼能降地社區群聚感染風險。 侯友宜說，新北市10號到15日新北有16家醫院篩檢高風險、一般自費篩檢，共篩檢 3291件，總共篩出陽性121人，確診比例達3.67％，板橋區明天中午就會成立社區篩檢站。 馬祖淪陷 1遊客確診足跡遍布各景點 搭機去乘台馬輪回匡列8人 減災 專家疾呼全國廣設採檢站 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #新北 #板橋 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭遊藝場案增3確診 1例連13天都到這家超商報到 16:432021/05/16 生活 北市擴大篩檢讓確診激增 游淑慧：可見陳時中蓋牌多可惡 08:422021/05/16 政治 新竹湖口某幼兒園傳疑似確診者 家長漏夜帶孩子做篩檢 08:462021/05/16 生活 中華郵政員工快篩陽性疑確診 指揮中心曝職務類別 15:192021/05/16 生活 上班族明開工 網憂變大染缸批：三級警戒做半套 14:072021/05/16 生活 快篩站爆滿醫護累趴睡醫院 柯文哲喊話：做他們的後盾 08:402021/05/16 生活 寶齡啟動快篩計畫 助疫臂之力 04:102021/05/16 財經要聞 北市某實驗教育機構學生確診 北市：再一例該校就停課 15:462021/05/16 生活 北市增仁濟快篩站 擬設第2應變醫院 04:102021/05/16 焦點要聞 疫情急升溫 名醫籲籌組篩檢國家隊 12:172021/05/16 生活 台灣疫情大爆發還不普篩 趙少康以美國為例打臉陳時中 13:582021/05/16 政治 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 太毒了！彰化縣單日確診再爆增9例 累計已15例 - 生活 本土206例分布曝光 板橋暴增 萬華最多 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。