中央流行疫情指揮中心16日公布全國206例確診案例，有3例在新竹縣，縣衛生局長殷東成指出，這3例都是有症狀就醫後被確診，分別是竹北市50多歲男性、湖口鄉6歲男童及芎林鄉4歲女童，除竹北市個案曾到萬華接觸有關外，另2名幼童的感染源有待釐清， 幼兒園都已停課及環境消毒，共匡列245人採檢及居家隔離。

殷東成說，竹北市50多歲男性的案1588，近期無出國，與曾去台北市萬華區週相關，已初步掌屋13人進行居家隔離及採檢。

第二例案1589為湖口鄉某幼兒園的歲男童，因腹瀉等症狀就醫採檢，男童有台南及高雄旅遊史，感染源待釐清，衛生局已匡列幼兒園等接觸者130人已完成採檢，並通知居家隔離。

第三例案1672為芎林鄉4歲女童，因嘔吐疲倦、發燒等症狀就醫採檢確診，由於無出國旅遊史和特殊活動史，感染源待釐清，已匡列幼兒園等相關接觸者102人採檢及居家隔離。

縣長楊文科指出，衛生局在15日接獲中央指示後，立即進行疫調，並匡列接觸者進行居家隔離及採檢，環保局也完成有關場所及週邊環境的消毒，請民眾切勿恐慌。

楊文科呼籲民眾減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，一定要落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，配合政府各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

(中時 )