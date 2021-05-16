新冠肺炎疫情持續延燒，雙北宣布升三級警戒，指揮中心今再公布206例本土確診，台北市長柯文哲今宣布，國三與高三明起停課，至於萬華區小學及國中等，等中央命令後，將於今晚再進一步宣布。

柯文哲表示，本土疫情還在升高，而這場疫情要控制全靠國民素質解決，第一步要降低市民活動，減少傳染機會，因此呼籲市民，第一盡量待在家裡，第二有有必要才外出，第三外出要戴口罩，第四在外帶口罩不要脫下來飲食等，夜市飲食等也直接外帶。

柯文哲表示，雙北明天起國三跟高三停課，特別國三同學昨參加會考，等於有不同學生有混合機會，參加會考後請留在家，沒事盡量減少外出。另高三既然要準備聯考，沒必要去上課。

柯文哲強調，因此國三與高三明起停課，在會考完畢後不要去外面玩，請盡量停在家裡減少外出，至於萬華區小學及國中等，等中央命令後，將於今晚再進一步宣布。

柯文哲指出，公家機關明天可以居家辦公就居家辦公，可以請假就請假，有必要到到市府上班才上班，為了近一步減少群聚活動，很多活動就按照盡量減少，例如殯儀館可以進行家祭，但避免公祭。柯重申，外出要戴口罩，將先採用勸阻，若不聽話可以罰3000元到1萬元 。

(中時 )