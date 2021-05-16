侯友宜記者會

新北市長侯友宜今（16）日下午在記者會直播中表示，第一階段徵用病房656床，聯合醫院板橋院區設立篩檢站快篩。而5月10日到5月15日，16家醫院篩檢，篩檢3291件，陽性121例，採檢率3.67％。

除原有專責病床，把一些可收治無症狀和輕症病患，用集中檢疫所因應，特別找一間集中檢疫所收治輕症無症狀，180間收治輕症和無症狀病患。同時增加403間防疫旅館的房間，收治居家隔離民眾。

另外，高三、國三學生，因為課程結束，周一開始，在家不到校，授權學校彈性多元實施教學，是雙北共同決定。

侯友宜也說，新北市再關閉23類場館，總共關閉317處場館。

侯友宜也宣布，新北市政府彈性上下班，早上7點到10點上班；晚上4點到7點下班，部分可在家中上班。

至於為何只有國高三遠距？候友宜解答，未來中小學會再繼續討論，現在做好準備，要做好配套。

候友宜強調，市民朋友如果沒有戴口罩，罰3000到15000，該罰就罰。

(中時新聞網)