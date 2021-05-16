【愛傳媒藺奕專欄】雨季食言了，但我們不能放棄自己，此篇獻給所有防疫英雄，不論你是誰。

5月14日下午，幾乎就在記者會宣布確診人數創新高的同時，台南的心臟科女醫師敲來關心，我不自覺地喊了一聲她的名字：嘉玲，心想如果從衛福部長口中說出，該多好。

嘉玲醫師的臉書，停留在回顧2011哥本哈根的那場旅行，放了一張Tivoli樂園照片，我的心情，似乎也旋轉木馬音樂盒那般上下升浮。

2014年我們的北歐行，哥本哈根是最後一站，那時Airbnb剛流行，在斯德哥爾摩我們挑選一位電影美術的家，在哥本哈根，屋主是位年輕醫生，之前他從來沒有租給任何亞洲人，對我們的申請非常遲疑，所幸那時我們已經去過許多國家和城市了，他看過我們提供的照片才答應，語氣卻很勉強。

所以一直猜想，一定是一個古怪的男人，在台灣，醫生都書呆子吧，好像也不奇怪。

直到一進門，設計大師Hans J. Wegner的椅子、Poul Henningsen燈具、全套皇家哥本哈根餐具、Arne Jacobsen湯匙、Erik Magnussen的暖瓶，天花板還懸著Kay Bojesen的猴偶等，光一張經典款椅子在台灣就要賣一百萬，就全懂了。

當我們喊出這些經典丹麥設計，就像西藏小活佛一一指認前世器皿那麽熟悉，他又驚又喜的誇張表情，讓我很難忘記；常在想，到底是什麽樣壯闊的美學素養，北歐實習醫生的家都這麽講究？形式上的美，是否有助心情的禦寒，讓漫長的寒冷比較容易招架？

然而他對於我們憧憬的童話王國，有諸多尖銳的抱怨：3G網速很慢、垃圾分類是假的，和台灣一樣，醫病關係很不對等，病人可以挑醫師、但醫師不行。醫護人員對病人的照顧沒有邊際，病人可以隨意消耗醫護人員的熱情、考驗他們的耐性。

今天，為了突破疫情的困境，冒著生命危險，醫護人員不只嘗試抵抗、再難也要設法成功過，哪怕倒下了，日後的醫護同仁負重前行時，找得到一個可以說的名字。

雨季食言了，但我們不能放棄自己。此刻，人民情緒混亂的陷在甜甜圈中央的洞洞裡，請想一想前線作戰的同袍，大家必須一起努力地爬出來，才看得到旁邊繽紛的糖霜，重享自由的甘霖。

我相信我們做得到。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)