北市萬華區快篩站人數爆量，北市府為解決問題，新增1「仁濟醫院」快篩站，為避免群聚，快篩站將在每天早上8點開放，發放預約號碼牌，北市副市長黃珊珊說明，拿到預約單可以先離開，如果預約單排不到也可以拿到第2天的預約單，現場人多要維持社交距離，會有當場約單進場的路線，要做好分流。

黃珊珊表示，今天在艋舺大道跟西園路口的青草廣場、「仁濟醫院」的舊址，新增快篩站，也請民眾今天不要到現場，因為150個名額都已發放完畢，請大家明早8點再到現場拿號碼牌，大家到現場拿到號碼牌可以知道何時去篩檢，避免排隊群聚感染。

黃珊珊指出，目前總共有4個快篩站，私立有西園醫院只能PCR檢測，而快篩站15日中興醫院有407人、剝皮寮為122人和平醫院107人，篩檢總量為636人，陽性機率10％，快篩陽性的民眾都後送到安心檢疫所，都短暫隔離，再到專責醫院去，這部分都在跟中央協調，所有快篩陽性都會收治，不會讓陽性患者回到家裡。

此外，黃珊珊說，所有快篩站旁都經過國軍化學兵的清消，民眾等候區域清空後就會清消，消防局高防護員護送到安心檢疫所，也請大家盡量清空快篩站的空間，沒有症狀請把快篩能量讓給其他民眾，如果沒有狀況暫時先不要爭這個時間。

(中時 )