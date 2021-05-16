【愛傳媒左化鵬專欄】再過兩天，全省各地7-11的報架上，將再也看不到紙本的「台灣蘋果日報」。一天一蘋果，醫生遠離我，讀者再也吃不到新鮮的蘋果，只好自求多福。

當年，寶島SARS大疫橫行，「蘋果日報」毅然來台創刊，見證了台灣人民如何抗疫，如何勇敢地度過疫情難關，如何再創寶島蓬勃的生機。十八年後，新冠肺炎再次兇猛來襲，我們卻難躲病魔糾纏，先不支倒地。成於疫情，終於疫情，真是始料所未及。

我內心的糾結，已全寫在臉上，我不忍見到讀者們失落的表情。蘋果日報，曾是台灣第一份全彩的綜合報紙，也是第一份零售為主的報紙，我們的創刊，也曾帶動台灣媒體的一次大轉型。

我們的狗仔大隊，也曾使貪官者懼、犯科者畏，樂活者愛。可是這一切，都將煙消雲散，我們將走入歷史，我不得不向讀者深深地說聲抱歉！我讓你們失望了。

今天的新聞，就是明日的歷史。我在鐵窗內，仰望藍天，再也聽不到政客邪惡的獰笑，見不到他們醜惡的嘴臉。春花秋月何時了，往事知多少！感謝好友漫畫大師吳信和提供畫作。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)