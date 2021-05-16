本土案例近日激增又剛好碰上國中會考日，不少家長擔心孩童齊聚一堂考試會有群聚的疑慮，桃園市環保局清潔稽查大隊針對會考試場加強清消，在考前、考後都有針對校園內外、教室內外及課桌椅確實的消毒清潔，大隊長羅文林指出，為保障學童安全衛生的考試空間，各中隊消毒工作做好做滿。

新冠肺炎的疫情越來越嚴峻，全國的本土確診案例每天都急遽增加，16日高達206例本土確診個案，雙北市已經進入三級警戒階段，桃園市也升為準三級，因疫情持續升溫各項大型的活動取消或延期，桃園市境內場館，包含活動中心、國民運動中心等也暫停開放到6月8日。

桃園市環保局為了國中會考，守護學童們的防疫安全，環保局也超前部署各區的消毒隊員自14日開始，接連14日、15日、16日三天加班，加派人力連夜趕工把學校消毒完畢，環境消毒全面做好，讓週末考試的考生，以及17日上學的校園環境能夠安全無虞。

另因應疫情爆發，清潔稽查大隊的消毒隊員們16日一早到中壢區中原商圈展開全面消毒，5月底前完成足跡熱點與周邊80里、404處人潮密集區、12區及34重點生活圈的消毒，讓民眾可以安心共同面對抗疫的挑戰。

環保局表示，疫情是瞬息萬變全球延燒，面對越來越嚴峻的疫情挑戰，戴好口罩是絕對必須的，社區跟家戶則應落實自主性的消毒，可以用酒精或稀釋後的漂白水來加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，做好自身的防護；戶外的公共環境，就交給清潔隊員們來加強消，全民同心防疫徹底的做好各項防護措施，就能疫情加零不加溫，早日回歸生活的日常。

(中時 )