萬華確診者屏東足跡曝，屏縣府獲報後除立即消毒防疫外，同時也命令相關店家暫停營業，並通知短暫接觸的14人自主健康監測。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

萬華確診者屏東足跡曝，屏縣府獲報後除立即消毒防疫外，同時也命令相關店家暫停營業，並通知短暫接觸的14人自主健康監測。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

在萬華經營茶館的6旬女確診者案1490足跡曝光，14日曾到恆春高山巖福德宮、車城7-11等處，約在屏南地區停留4個小時，但經監視器畫面顯示，她與陪同者全程都有戴口罩，而屏縣府獲報後除立即消毒防疫外，同時也命令相關店家暫停營業，並通知短暫接觸的14人自主健康監測。

屏東縣政府指出，該名確診者為一名6旬婦女，在高雄市及新北市都有住所，平常住新北市三重區，但在台北市萬華區經營茶館；她在14日凌晨返回高雄，上午由她兒子開車載到恆春鎮高山巖福德宮參拜後離開，當天傍晚因發燒由家人送醫，經檢驗結果為陽性確診，現安置在高雄的醫院負壓隔離病房收治。

縣府衛生局經接獲疾病管制署高屏區管制中心通知，立即展開該名確診者軌跡疫調，發現該名婦女在屏東停留時間約4小時，曾至車城7-11保鑫門市購買咖啡，接著到恆春高山巖福德宮參拜後離開，回程中，她的兒子到南州鄉中油聯勝加油站旁的7-11上廁所，但確診者沒有下車。

而經調閱廟方監視錄影畫面，他們進入廟裡參拜時，在場人員都有佩戴口罩，彼此僅短暫時間接觸，因此，縣府隨即由環保局協助寺廟周邊環境消毒作業，衛生局輔導廟方人員自主健康管理，如出現呼吸道症狀立即通知衛生單位協助就醫。

縣府強調，該名確診者足跡停留的土地公廟、加油站及7-11便利商店等處，已由消毒人員在15、16日連續兩天針對戶內外環境方圓50公尺內進行徹底消毒，並叮囑營業場所人員應每日定時消毒。

縣府說，高山巖福德祠從15日就暫停民眾入內參拜，車城7-11也自行關閉暫停營業24小時；南州加油站旁7-11的廁所業者決定關閉至6月8日。衛生局並通知短暫接觸的14人自主健康監測。

(中時 )