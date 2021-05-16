半導體無塵室暨廠務工程大廠漢唐（2404）將於5月28日召開股東常會，為全球機構投資人提供股東會投票建議的諮詢機構Institutional Shareholder Services （ISS）發表了投票建議報告，ISS建議投資人於投票時支持由現任管理團隊提名的所有7名董事候選人，並且不支持市場派提出的減資案。

ISS罕見地以近20頁的分析建議股東；鑑於代表公司派的管理層，在過去十年來的業績，財務，及股價表現，均遠優於競爭同業，及全球相關股價指數，所以並無更改由公司派所領導之董事會的必要，而且由李惠文領導的市場派陣營並未能就「新董事會將如何勝過現任董事會」提出令人信服的論述，亦未能提供有關公司未來發展計劃，或策略轉變的任何詳細資訊。

同時ISS也指出關於李惠文對現任公司派疏於內部控制等不當行為的指控，也沒有足夠的證據支持這些論述。

ISS在報告強調了在過去10年中，漢唐的股價已上漲超過360％，並且自2017年以來其資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）一直穩健提升，而競爭對手的報酬率僅持平。其股價表現方面均勝過競爭對手和整個台灣和全球相關指數，為公司派提名的候選人提供了強而有力的支持。

ISS在嚴謹的分析了雙方的資料和論證後，決定全面支持由公司派所推薦的七位董事候選人；陳朝水、陳柏辰、李若瑟、陳友安、林坤銘、郝挺(獨立董事)、蔡國智(獨立董事)。

根據漢唐最新年報，外國機構投資人持股比例近25％，其中許多國際機構投資人將這份ISS報告作為其投票決定的重要參考依據。

(工商 )