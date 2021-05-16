疫情升溫 中小學以下是否停課？陳時中：有考慮的可能性 15:152021/05/16 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中 （圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，外界關注是否提升警戒層級，中小學以下停課？衛福部長陳時中回應，關於停班停課問題，本來是希望有基本訂好的標準，但專家也是認為值得考慮的可能性。 陳時中說，停班停課本來還是希望有一個基本訂好的標準，也有專家認為有該考慮的可能性，不過剛剛收到雙北已經傳出宣布國三、高三不上課，目前傳出周三開始停課，會後會再來了解相關請況。 周玉蔻搶爆確診數恐遭罰？陳時中：講數字有違法嗎 本土疫情升溫 國民黨團呼籲減少行程 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #停課 #疫情 #中小學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義區百貨櫃姐疑確診 陳時中坦言：很難掌握 07:582021/05/16 生活 未納基宜桃分級區隔 藍批說不通 04:102021/05/16 焦點要聞 周玉蔻曝光確診數字 名嘴曝一問題嗆：以後誰會相信指揮中心 20:142021/05/16 政治 本土疫情持續升溫 中市府規劃線上虛擬卡實名登記 09:112021/05/16 生活 疫情升溫 新竹縣公告業者均已停業 警不定時探訪查察 10:582021/05/16 社會 疫情升溫嚴陣以待 黃國書供消毒噴霧器免費借用 11:172021/05/16 政治 疫情升溫 國教盟：嚴重地區各級學校應暫停上課或採遠距教學 10:332021/05/16 生活 陳時中脫口一句想把責任全賴給萬華？港媒曝：他不是省油的燈 07:102021/05/16 政治 陳時中：連續14天破百例就封城 04:102021/05/16 焦點要聞 家長要求中小學停課 教育部：學生若請假學校應予同意 14:142021/05/16 生活 陳時中一直說「起業」 網友協尋她們 20:222021/05/16 政治 生活熱門新聞 葡萄商女兒赴婚宴同桌3人確診 彰化衛生局急叩1300人採檢 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 輔大進修部1學生確診 校方回應了 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 圖輯》這是禮拜日？台北市信義區街頭、北捷最新畫面曝光超震撼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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