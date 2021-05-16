疫情升溫，外界關注是否提升警戒層級，中小學以下停課？衛福部長陳時中回應，關於停班停課問題，本來是希望有基本訂好的標準，但專家也是認為值得考慮的可能性。

陳時中說，停班停課本來還是希望有一個基本訂好的標準，也有專家認為有該考慮的可能性，不過剛剛收到雙北已經傳出宣布國三、高三不上課，目前傳出周三開始停課，會後會再來了解相關請況。

(中時 )