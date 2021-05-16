台中市新增一例來源不明確診者，足跡出爐。（馮惠宜攝）

環保局也進行清潔消毒。（台中市環保局提供／馮惠宜傳真）

全台疫情大爆發，中市繼15日出現一電子廠員工確診後，今日又新增一本土病例，由於該病例68歲(1591)無業男，近期無國內旅遊史，目前仍查不到其可能感染源，因而市府相當慎重，市長盧秀燕呼籲民眾出門口罩戴好。

台中市16日出現新增的的確診病例，因13日出現發燒、嘔吐就醫篩檢發現確診，經過疫調發現他近日沒有北部或南部的旅遊史，活動範圍以大里區為主，而他出外都戴口罩，外食也以外帶為主，目前被定義為來源不明個案。

曾梓展指出，新增的案1591，為大里區68歲男性，無固定工作、近期無北部或南部旅遊史，5月13日發病，有發燒、嘔吐、全身倦怠症狀，當日9時至診所就醫，15日症狀加劇，至醫院急診採檢，同日確認新冠肺炎陽性，住院隔離治療。

針對案1591所涉足跡，曾梓展表示，個案5月9日5時至永和豆漿（塗城路785號）、6時至12時至福隆宮及景賢公園、16時50分至惠善（百僑）超市；10日6時至永和豆漿（塗城路785號）、8時至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐；11日6時至永和豆漿（塗城路785號）、12時至大里圓通自助餐、16時至17時至仁化黃昏市場、惠善（百僑）超市；12日6時至永和豆漿（塗城路785號）、8時至12時至福隆宮及景賢公園；13日6時至永和豆漿（塗城路785號）、8時至8時30分至福隆宮及景賢公園、12時至大里圓通自助餐；14日11時30分至大里圓通自助餐；15日7時至永和豆漿（塗城路785號）、12時30分至大里圓通自助餐。

經發局也針對該案活動範圍比照案1326電子廠員工經常出入的東海商圈因應措施，劃定該案大里活動區域為禁止內用的範圍。

(中時 )