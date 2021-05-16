中華郵政公司今(16)日稍早證實，中華郵政總公司有一名職員確診，郵政公司已經請各單位準備好上班分流以及異地辦公，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該職員為檔案室人員，也不是做物流，該個案前天做快篩的結果為陽性，但那時還沒確診，因此通報後還要做採檢，現在已經送到集中檢疫所安置。

至於民眾擔心物流有擴散疫情的風險，物流公司是否要求送貨員不要上樓，民眾也能自備簽收的筆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，盡量不要用共同紙筆，有共用就要做手部清消，接觸能越少就越好。

媒體問到，中華郵政該個案因為業務關係不太和一般民眾接觸，但據說該職員5月10日有參加全國性表揚大會，郵局董事長、長官，甚至部長都有參加，請問是否真有其事？

莊人祥表示，該案5月14日開始有症狀，是否5月10日有參加該活動並不清楚，陳時中也說，該案是在非傳染期間的接觸，因此相對安全。

(中時 )