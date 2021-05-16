雙北市提升疫情警戒至第三級，第一銀行已火速採取八大防疫措施，對此一銀董事長邱月琴及總經理鄭美玲已在周六下午緊急召集一級主管舉行視訊會議，宣布將採取八大防疫措施因應。

八大防疫措施包括萬華等高風險地區緊急防疫措施、異地備援辦公、總行管制、上班分流、居家辦公盤點、分行備援、活動管制，以及近兩週避免外訪客戶等。

第一銀行表示，八大防疫措施中，已首先清查總行及分行單位居住在萬華地區名單，請同仁5月17日起居家辦公2週，居家者的配偶是行員時，亦同時居家，除此之外，萬華地區的3家分行包括萬華、雙園、西門三分行，將採最低業務人力上班。

一銀也指出，異地備援辦公原規劃5月17日、18日分批異地備援辦公，現在調整為全面提早至5月17日部署完成，且異地辦公同仁務必嚴格遵守不得與原辦公室同仁碰面規定。

總行管制方面，將採3梯分流上班及電梯分流，且所有會議採線上方式進行，此外，為降低用餐群聚及外部環境用餐之感染風險，5月17日至28日期間總行餐廳停止開放用餐，並要求同仁中午停止外出用餐，改由總行餐廳提供餐盒或自行訂購外送便當，執行分散用餐。

對於分流上班規劃，為減低同仁搭乘大眾運輸人潮擁擠的風險，總行因人數較多，一銀要求也配合電梯分流措施，採3梯分流上班；雙北分行則自行評估人力，在不影響業務運作下採2班分流上班。

居家辦公盤點，由總行各單位著手盤點同仁業務類型、居住地等考量預先安排居家辦公名單，並統計電腦相關硬體設備情形。

分行備援部分，第一銀行除了持續宣導各分行啟動備援分行時之應變措施，並將全面安裝防疫隔板，也將發放護面罩，優先供雙北地區分行櫃檯、全台分行大廳服務員及保全佩戴，且要求營業單位在客戶離開時就要消毒，公用區域也須每1小時以酒精消毒。一銀的6月底前活動一律取消或延後，所有單位兩週內活動、聚餐也應取消或延後。

(工商 )