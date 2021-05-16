本土確診案例迅速飆升，國內今（16）日新增206例本土病例，導致民眾瘋搶民生、防疫物資，除帶動賣場業績外，也帶動線上賣場的銷量，如Yahoo奇摩購物中心發現額溫槍業績暴增48倍、口罩業績暴增25倍、泡麵及食材業績成長18倍、衛生紙業績成長9倍、即食熟食業績成長7倍，故平台也及時推出防疫專區，集結口罩、抗菌濕巾、乾洗手、洗手乳及洗手機、額溫槍、保健品、抗疫家電、居家娛樂及辦公商品等，供消費者一站購足。

(中時 )