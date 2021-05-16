疫情升溫 Yahoo奇摩電商推防疫專區 15:252021/05/16 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Yahoo奇摩購物中心推出「防疫專區」，供消費者一站購足。（Yahoo奇摩購物中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土確診案例迅速飆升，國內今（16）日新增206例本土病例，導致民眾瘋搶民生、防疫物資，除帶動賣場業績外，也帶動線上賣場的銷量，如Yahoo奇摩購物中心發現額溫槍業績暴增48倍、口罩業績暴增25倍、泡麵及食材業績成長18倍、衛生紙業績成長9倍、即食熟食業績成長7倍，故平台也及時推出防疫專區，集結口罩、抗菌濕巾、乾洗手、洗手乳及洗手機、額溫槍、保健品、抗疫家電、居家娛樂及辦公商品等，供消費者一站購足。 頑童MJ116酒吧停業樂觀抗疫 勞工局防疫不鬆懈 張大春加強移工防疫宣導 (中時 ) #Yahoo #防疫專區 #業績成長 #衛生紙 #濕巾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阻疫蔓延 專家籲落實人流控管 04:102021/05/16 地方新聞 疫情蔓延守護公園安全 建設局加強走動式消毒 20:132021/05/16 生活 林岱樺宣導防疫「外出全程戴口罩」 網罵：破口就是妳 08:122021/05/16 政治 疫情嚴重民眾恐慌 昨量販爆買業績成長4成 16:042021/05/16 生活 中市防疫滾動加嚴 風景區遊客銳減3成 13:232021/05/16 生活 李愛綺防疫健身房停業50萬飛了 04:102021/05/16 娛樂新聞 疫情升溫嚴陣以待 黃國書供消毒噴霧器免費借用 11:172021/05/16 政治 疫情商機引爆 高市首選平台購物增2成 04:102021/05/16 地方新聞 本土疫情升溫 國民黨團呼籲減少行程 09:092021/05/16 政治 疫情大爆發 雙北3級警戒 04:102021/05/16 焦點要聞 疫情嚴峻 台東縣夜市含流動夜市暫停營業1周 13:052021/05/16 生活 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 要聞 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 台股恐爆新警訊 郭恭克：逃得比別人慢 就要留下收拾殘局 - 財經 雙北三級警戒 台銀宣布五大緊急應變措施 - 財經 財部宣布4月四大稅目 繳納期限全面展延至5／31 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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