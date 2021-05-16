南投大水窟山杜鵑營地發生森林火災，正進行空援搶救，山頭仍見火光濃煙。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中央山脈大水窟山下方的杜鵑營地，16日清晨4點疑因山友煮食不慎，引發森林火災，已申請直升機入山支援搶救。玉山國家公園管理處副處長盧淑妃表示，起火處位處深山內，一般人員步行約需3天才能抵達，緊急申請直升機吊掛人員到場勘查後，再飛至日月潭取水前往火場投水一次，目前持續搶救中，遠觀山頭仍見濃煙及火光。

新冠肺炎疫情大爆發，雙北提升至三級警戒，玉山國家公園剛在15日封山，詎料，隔天就傳出森林大火。嘉義林管處在16日上午5時許接獲通報指稱，八通關杜鵑營地附近有森林火災。

據了解，1組來自台北的5人登山隊，15日早上5點從信義鄉東埔登山口入山，下午6點抵達杜鵑營地，主要行程是攀登大水窟山然後原路折返，原預計在16日下午6點從東埔下山。登山隊16日清晨在杜鵑營地疑因煮食不慎，引發森林大火，由於天乾物燥火勢快速延燒。

盧淑妃表示，火場地點在南投縣信義鄉屬玉山國家公園轄地，也是林務局嘉義林管處所轄管的林班地，玉管處緊急申請直升機協助支援，並聯繫嘉義林管處打火隊滅火。

盧淑妃指出，因為火場地處深山，一般入山腳程約3天才能抵達，森林大火緊急救援必須出動空中搶救，經申請直升機將林管處人員吊掛先到火場勘查後，直升機反覆飛往日月潭取水、返回火場空投滅火。

南投的謝姓山友表示，他16日上午發現中央山脈大水窟山下方的杜鵑營地附近方向飄出陣陣濃煙，初以為是白雲飄移，但透過望遠鏡仔細一瞧竟看見火光，判斷大事不妙，應該是發生森林火災。

(中時 )