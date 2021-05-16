110年國中教育會考16日中午結束，台中市長盧秀燕中午到台中女中視察考後校園消毒情形。(台中市政府提供)

環保局協助各考場學校消毒環境，確保師生安全。(台中市政府提供)

環保局協助各考場學校消毒環境，確保師生安全。(台中市政府提供)

110年國中教育會考16日中午12時30分結束，因應疫情嚴峻，為確保學校師生教學安全，市長盧秀燕今日中午到台中女中視察考後校園消毒情形。盧秀燕說，2天會考所有考生們均遵守防疫措施，市府也不掉以輕心，考後針對考場全面消毒，提供師生安全學習環境。

盧秀燕說，台中共有25個考場，2天有2萬6621位學生到考，240位學生缺考，2天中有12位學生發燒，經過確認與疫情無關；為安全起見，這12位學生都有和一般學生分開考試，確保其他學生安全。另有3位考生被通知自主健康管理，未進入考場也未到校，安排於5月29、30日自主健康管理結束後進行補考。

盧秀燕強調，這2天考生都確實配合防疫會考順利結束，為了明天師生上課安全，今天在考生散場後，環保局與各考場學校合作，再消毒一遍，讓孩子健康上課。台中高中職以下校園，全部已不開放，提醒民眾留意，請勿進入校園，一起齊心抗疫。

教育局表示，今年中投區國中教育會考試務工作由台中一中承辦，共33個考場學校，其中有25個考場設於台中市。會考期間，各考場除備酒精、漂白水加強消毒外，也備遠紅外線熱像儀、額(耳)溫槍落實體溫量測。

昨日第一天考試結束，傍晚即由環保局消毒人員共75人、30輛消毒車進駐各考場，協助公共區域環境消毒。今日會考結束後，也由環保局協助各考場學校消毒環境，確保師生安全。

(中時 )