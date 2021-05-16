媒體人周玉蔻今在下午2時疫情指揮中心公布確診人數前，疑似搶先在臉書透露確診人數，對此，民眾黨發言人張清俊怒批，憑什麼周玉蔻可以用相關人士的消息就發布消息。針對周玉蔻搶先中央疫情中心記者會發布確診人數消息，衛福部長陳時中坦言不知情，並表示會請法治來研議相關情形。
周玉蔻今（16日）中午時分在臉書貼文明確指出一個數字，並說「還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」此文一出，引發外界熱議，許多網友也在此po文底下留言表示，不贊同周玉蔻搶先指揮中心記者會前散布不明來源，遭周玉蔻反嗆回應。而周玉蔻所連結的網路媒體《放言》的文章，裡面內容引用消息人士來源，今日確診人數預估為207人。
對此，張清俊也隨即在臉書發文痛批，憑什麼用「相關人士」就散佈207例的說法？大批網友也在其po文底下表示，「是不是已違反傳染病防治法第8條」、「疫情指揮中心指揮官是她嗎」、「就檢舉啊（雖然會不了了之）」、「人家有關係所以沒關係」、「時中和扣扣的不明連結」。針對周玉蔻嗆聲網友的言論，張清俊譏諷，「好兇喔」。
對於周玉蔻今搶先於疫情中心發布疫情訊息，外界關注如此是否該開罰，陳時中在今日召開的記者會上表示，不知道，要請法治研議一下，也要問清消息來源是誰，最後又補一句「他麼會知道」？
(中時新聞網)
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