新冠肺炎確診案例激增，雙北市自昨（15日）宣布三級警戒，室內聚會上限5人、室外最多10人，其中，室內5人的上限不包含同住家人，不過，男星唐從聖昨（15日）仍幽默發文，他開玩笑說：「我一家老小總共有六個人，現在在討論要趕哪一個出去」，而唐從聖事後還透露全家的投票結果，更是笑翻一堆網友。

唐從聖昨下午在臉書發文寫下：「許多朋友提醒防疫升到三級，室外十人室內五人不得群聚，但我一家老小總共有六個人，現在在討論要趕哪一個出去」，而唐從聖今凌晨則在留言中提到，家人經過一整天的討論和投票，贊成把他趕出去的有5票，讓唐從聖直呼：「得票率竟然高達百分之百，而我在這留言板的得票率，出乎意料才百分之九十九，居然比我家的民調低許多，看來外面的世界比較有愛」。

唐從聖發文引發熱議，許多藝人好友也紛紛留言，黃仲崑就建議：「可以全家都待在室外呀」、唐玲虧唐從聖：「你睡在陽台是個好辦法」，陳子強也虧：「敬老尊賢」，八三夭阿電則留言：「哥你如果沒地方睡再跟我說」。

唐從聖臉書全文。（圖／取材自從從唐從聖臉書）

其實，「停止室內5人以上，室外10人以上之聚會」的規定中，室內5人的上限不包含同住家人，而唐從聖也在文末強調：「別讓疫情壞了心情 笑可以增強免疫力」，名嘴狄志為則在底下附和：「哥說得真好，別憂慮過頭」，網友也紛紛留言：「這個好笑」、「你自己先出去」、「誰po文的趕誰阿」。

(中時新聞網)